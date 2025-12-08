El Condado de Riverside Reporta un Ligero Aumento de la viruela del mono

Luis Medina

CONDADO DE RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Las autoridades sanitarias del Condado de Riverside informan un ligero aumento de casos de la viruela del mono (MPOX) en las últimas semanas, lo que ha impulsado nuevos recordatorios para que los residentes se mantengan alerta.

Los expertos afirman que el riesgo general para la población sigue siendo muy bajo. Aun así, los líderes de salud enfatizan que el diagnóstico temprano puede reducir significativamente la gravedad de los síntomas y ayudar a limitar una mayor propagación.

“Los síntomas varían según el tiempo de la enfermedad. Al principio, pueden sentirse como cualquier otra enfermedad: fiebre, fatiga, malestar general”, dijo Lindsey Valenzuela, Vicepresidenta de Integración de Salud Poblacional en Desert Oasis Healthcare.

Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas con mayor riesgo, incluidas aquellas que puedan tener contacto físico cercano con múltiples parejas, consideren vacunarse.

La vacuna MPOX consta de dos dosis que se administran con 28 días de diferencia.

La vacuna MPOX continúa disponible en todo el Condado de Riverside, y los líderes de salud pública animan a los residentes a mantenerse informados sobre los síntomas, los métodos de prevención y las opciones de vacunación.