Agentes del sheriff que realizaban una investigación en Thermal fueron atacados a balazos por los sospechosos de protagonizar una balacera

By
Published 11:14 am

Lina Robles

La policía sigue buscando a dos sujetos que dispararon una pistola contra varios agentes del sheriff que realizaban una investigación de una balacera que ocurrió el viernes pasado a las 8 de la noche en la Avenida 70 cerca de la calle Fillmore en Thermal.

Al llegar al lugar encontraron varios casquillos y mientras investigaban paso un carro y uno de los ocupantes disparo su pistola contra los agentes, por fortuna las balas impactaron la patrulla, poco después encontraron el auto abandonado cerca de la calle Monroe y la Avenida 64 donde arrestaron a uno de los individuos.

Telemundo 15 Palm Springs

