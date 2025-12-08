Agentes del sheriff del condado de Riverside inician este viernes una campaña contra la conducción bajo los efectos del alcohol en todo el condado y continuarán hasta Año Nuevo

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Desde este viernes hasta Año Nuevo, los agentes del sheriff del condado de Riverside realizarán operativos en todo el condado para disuadir a los conductores ebrios o bajo los efectos de drogas.

La “Movilización Invernal” anual del departamento se extenderá aproximadamente tres semanas en varios lugares, con patrullas de control de saturación, controles de sobriedad y otras medidas similares para combatir a los conductores ebrios.

“Queremos asegurarnos de que todos lleguen a casa sanos y salvos para que puedan celebrar las fiestas con sus familias y seres queridos”, declaró el sargento del sheriff, Evan Bechtold. “Conducir bajo los efectos del alcohol no solo es ilegal, sino también peligroso e inaceptable”. Pedimos a todos que hagan su parte para garantizar su seguridad y la de todos los que conducen.

Bechtold enfatizó la importancia de designar conductores con anticipación para garantizar que una persona sobria esté al volante en cualquier viaje posterior a las fiestas navideñas o cualquier otra salida donde se hayan ofrecido bebidas.

“Conducir bajo los efectos del alcohol no se limita solo al alcohol”, dijo el sargento. “Los medicamentos recetados, los medicamentos de venta libre, los productos de cannabis y otras drogas también pueden causar efectos secundarios”.

Los agentes adoptarán una política de tolerancia cero ante la conducción en estado de ebriedad.

La movilización forma parte de la campaña anual “Conduce sobrio o te detendrán” de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) para desalentar la conducción bajo la influencia del alcohol.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) realizará operativos similares durante sus periodos de máxima vigilancia de Navidad y Año Nuevo, cuando todos los agentes disponibles se desplegarán en las autopistas, carreteras y caminos no incorporados del Inland Empire para detener a los infractores de tránsito.