Skip to Content
News

Voluntarios en Medicina ofrecerán una clinica médica gratis en Desert Hot Springs

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

La Ciudad de Desert Hot Springs se asoció con Coachella Valley Volunteers in Medicine para ofrecer una clínica médica gratuita el lunes 15 de diciembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el Centro de Salud y Bienestar ubicado en la calle Cholla Drive donde ofrecerán consultas médicas para adultos mayores de 18 años sin seguro médico, incluyendo aquellos sin cobertura de Medi-Cal o Medicare.

Para que lo atiendan haga una cita llamando al (760) 342-4414.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.