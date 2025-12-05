Voluntarios en Medicina ofrecerán una clinica médica gratis en Desert Hot Springs
Lina Robles
La Ciudad de Desert Hot Springs se asoció con Coachella Valley Volunteers in Medicine para ofrecer una clínica médica gratuita el lunes 15 de diciembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el Centro de Salud y Bienestar ubicado en la calle Cholla Drive donde ofrecerán consultas médicas para adultos mayores de 18 años sin seguro médico, incluyendo aquellos sin cobertura de Medi-Cal o Medicare.
Para que lo atiendan haga una cita llamando al (760) 342-4414.