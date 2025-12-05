Patinador muere en accidente cerca de Desert Hot Springs

Luis Medina

COACHELLA VALLEY, Calif. (KUNA) – Un patinador falleció en un accidente en la zona no incorporada de Desert Hot Springs el viernes por la noche.

El accidente se reportó alrededor de las 6:20 p. m. cerca de Mountain View Road y Dillon Road. Testigos informan que los carriles en dirección norte y sur de Mountain View Road estaban bloqueados desde Louisan Road hasta cerca de la entrada del parque de casas móviles Mountain View.Mountain View Road permaneció cerrada en la zona del accidente hasta las 9:00 p. m.

Según la Patrulla de Carreteras de California (CHP), los oficiales se enteraron de que un conductor decidió adelantar de forma insegura a un vehículo que circulaba a baja velocidad sobre las líneas amarillas dobles continuas y posteriormente atropelló al peatón que iba en patineta.

El patinador, identificado como un hombre, fue declarado muerto en el lugar.

El conductor involucrado en el accidente permaneció en el lugar y está cooperando con la investigación, confirmó la CHP. No parece que el alcohol ni las drogas sean un factor contribuyente en este momento. Permanezca con Telemundo 15 para recibir actualizaciones.