La Quinta tendrá un taller informativo de preparación para emergencias

Lina Robles

En la ciudad de La Quinta tendrán un taller informativo para prepararse para emergencias y aprender habilidades para salvar vidas.

La capacitación de tres días ayudará a los residentes a aprender qué hacer durante una crisis, incluyendo cómo organizar equipos de respuesta, realizar búsquedas y rescates básicos y operaciones médicas en caso de desastre.

El taller informativo será del 12 al 14 de diciembre de 6 de la tarde a 8 de la noche en el City Hall de La Quinta y los participantes pueden elegir asistir a uno, dos o los tres.

Las autoridades municipales afirman que tener una comunidad capacitada y preparada es esencial para responder con rapidez y seguridad ante un desastre.