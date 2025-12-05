Skip to Content
News

Coachella realizará hoy su tradicional desfile navideño

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

La ciudad de Coachella ya está lista para realizar su tradicional desfile de Navidad hoy a partir a las 6 de la tarde y la anfitriona será la superintendente del Distrito Escolar del Valle de Coachella la doctora Frances Esparza y el Gran Mariscal será Lee Espinoza entrenador de box.

Este año el evento contará con muchas atracciones en el parque de los veteranos donde estará el área de juegos inflables y habrá venta de comida 5:30 a 7:30 de la tarde por lo que la calle Cesar Chavez estará cerrada al igual que otras arterias viales.

Este año participaran varios miembros del equipo de La Poderosa 96.7 y Telemundo 15.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.