Coachella realizará hoy su tradicional desfile navideño

Lina Robles

La ciudad de Coachella ya está lista para realizar su tradicional desfile de Navidad hoy a partir a las 6 de la tarde y la anfitriona será la superintendente del Distrito Escolar del Valle de Coachella la doctora Frances Esparza y el Gran Mariscal será Lee Espinoza entrenador de box.

Este año el evento contará con muchas atracciones en el parque de los veteranos donde estará el área de juegos inflables y habrá venta de comida 5:30 a 7:30 de la tarde por lo que la calle Cesar Chavez estará cerrada al igual que otras arterias viales.

Este año participaran varios miembros del equipo de La Poderosa 96.7 y Telemundo 15.