Sospechoso arrestado en Indio tras investigación de agresión sexual a una menor

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Una investigación de meses sobre un menor al que se le encontró un vaporizador de marihuana/THC resultó en el arresto de un hombre de Indio que enfrenta múltiples cargos de agresión sexual infantil, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

El caso comenzó el 19 de septiembre de 2025, cuando un agente de recursos escolares de la Estación del Sheriff de Thermal inició una investigación sobre un menor en posesión de un vaporizador de THC. Durante la investigación, los agentes descubrieron que el menor había recibido el vaporizador de un hombre adulto que conoció a través de redes sociales. Investigaciones posteriores revelaron evidencia de que el hombre había mantenido relaciones sexuales con la víctima menor, informaron las autoridades.

Posteriormente, los agentes identificaron al sospechoso como Francisco Silva Serna Jr., de 28 años, residente de Indio.

El 3 de diciembre de 2025, miembros del Equipo Especial de Ejecución de la Comisaría del Sheriff de Thermal y del Equipo del Distrito Comercial localizaron a Silva Serna Jr. cerca de la autopista 111 y la calle Monroe en Indio. Fue detenido sin incidentes.

Francisco Silva Serna Jr.

Los agentes acudieron entonces a una vivienda en la cuadra 46000 de Monte Vista Drive, cerca de la calle Madison y la avenida 46 en Indio, y ejecutaron una orden de allanamiento relacionada con la investigación.

Silva Serna Jr. fue posteriormente trasladado y fichado en el Centro de Detención John Benoit, donde enfrenta cargos que incluyen relaciones sexuales con una menor, cópula oral con una menor y otros delitos relacionados con agresión sexual infantil. Se encuentra detenido bajo fianza de un millón de dólares, según la Oficina del Sheriff.

La Oficina del Sheriff informa que la investigación está en curso y que no se han publicado más detalles por el momento.

Los investigadores creen que podría haber más víctimas y piden a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con el agente Luis Olivares en la Estación del Sheriff de Thermal al (760) 863-8990. También se puede reportar información de forma anónima a través de Crime Stoppers al (760) 341-STOP (7867).