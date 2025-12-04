La magia navideña regresa al centro de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El espíritu navideño ha llegado oficialmente al centro de Palm Springs. Ya están en marcha los preparativos para una de las tradiciones navideñas más queridas de la ciudad.

Se espera que familias y visitantes llenen las calles el viernes por la noche para la Ceremonia Anual de Encendido del Árbol de Palm Springs en el Parque Frances Stevens a las 5:15 p. m.

Tan solo 24 horas después, la energía festiva regresará para el icónico Desfile del Festival de las Luces. Un evento anual que se lleva a cabo desde 1993. Un clásico de la comunidad que atrae a miles de personas a Palm Canyon Drive cada año.

El desfile de este año estará encabezado por la Gran Mariscal Jada McLean, una orgullosa residente de Palm Springs. La participación de McLean le da un toque especial a una tradición del desierto ya muy apreciada.

Entre quienes trabajan arduamente en la construcción de las brillantes carrozas se encuentra Steven Mansueto, propietario de Manmade Floats, cuyo equipo es responsable de crear algunos de los diseños más llamativos del desfile. Mansueto comenta que los preparativos comienzan con meses de anticipación para garantizar que cada detalle brille la noche del desfile.

Para muchos en Palm Springs, estas festividades anuales son más que un simple entretenimiento de temporada: son tradiciones que unen a la comunidad.

El Desfile del Festival de las Luces comienza a las 5:45 p. m. del sábado.