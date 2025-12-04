Hospitales del Valle de Coachella amplían el uso de inteligencia artificial para acelerar diagnósticos y detectar enfermedades de forma temprana

Luis Medina

VALLE DE COACHELLA, Calif. (KUNA) Hospitales del Valle de Coachella están adoptando nuevas formas de inteligencia artificial para acelerar diagnósticos, reducir los tiempos de espera y detectar enfermedades graves de forma temprana, según directivos de Desert Oasis Healthcare y Eisenhower Health.

Desert Oasis Healthcare (DOHC) está implementando IA en dispositivos de monitoreo remoto de pacientes, lo que permite a los profesionales clínicos recibir alertas en cuanto las lecturas de un paciente se encuentren en un rango peligroso.

Los monitores, que incluyen glucómetros y tensiómetros, transmiten automáticamente los datos a los equipos de atención en tiempo real.

“Se toma una lectura y nos notifica de inmediato”, declaró Thomas Brezeal, Director Asociado de Tecnología de DOHC. “Si es buena, normal, dentro del rango, perfecto. Sin embargo, si su nivel de azúcar en sangre es muy alto o muy bajo, nos notifica de inmediato y nos indica que debemos llamar al paciente de inmediato”.

Brezeal dijo que las notificaciones más rápidas han ayudado a prevenir hospitalizaciones al permitir que el personal intervenga antes.

El DOHC también ha incorporado una superposición de IA a su proceso de detección de cáncer de mama. El sistema analiza imágenes médicas para identificar posibles anomalías que podrían requerir una revisión de seguimiento.

“Se trata de una superposición de IA que analiza las imágenes para la detección de cáncer de mama y permite determinar si estamos pasando algo por alto?”, explicó Brezeal. “¿Estamos haciendo que esto sea lo más preciso posible para poder detectar ese cáncer de mama lo antes posible?”.

En Eisenhower Health, se utiliza IA en el servicio de urgencias para evaluar las exploraciones de imagen avanzadas tan pronto como se realizan. Ken Buechele, vicepresidente y director de información de Eisenhower, explicó que la herramienta detecta afecciones potencialmente graves en tiempo real para que los médicos puedan responder de inmediato.

“Cuando una paciente acude a urgencias, se le realiza una exploración de imagen avanzada”, explicó Buechele. “La IA procesará esa exploración en tiempo real y notificará al médico”.

Eisenhower también ha lanzado un programa de asistente virtual para pacientes con cáncer, que ayuda a gestionar la comunicación y la coordinación de la atención durante su tratamiento.

“Esto permite que nuestro personal de enfermería y nuestro equipo de atención se centren en los pacientes que necesitan ayuda”, afirmó Buechele. “También nos permite mantener un mejor contacto con esos pacientes y, posteriormente, escalar sus necesidades de atención”.

Ambos sistemas hospitalarios enfatizaron que la IA se utiliza como una herramienta de apoyo, no como un sustituto de la toma de decisiones médicas. Los proveedores participan en cada etapa del proceso.

Las autoridades del hospital afirmaron que esperan que la IA se extienda a una planificación de la atención más personalizada en los próximos años a medida que la tecnología continúa evolucionando.