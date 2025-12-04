Skip to Content
News

Hombre de Cathedral City arrestado bajo sospecha de robo

By
New
Published 11:14 pm

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Un hombre de 47 años fue arrestado bajo sospecha de robo en Thousand Palms la noche del miércoles.

El arresto se produjo después de que se reportara un robo en curso en la cuadra 72000 de Ramon Road alrededor de las 8:45 p. m.

Los agentes llegaron al lugar y encontraron al sospechoso, residente de Cathedral City, quien fue detenido sin incidentes.

El sospechoso enfrenta cargos de robo, posesión de narcóticos y un arma de fuego cargada. Fue ingresado en el Centro de Detención John Benoit.

Cualquier persona que tenga información adicional sobre este incidente puede comunicarse con el agente Paull de la estación de Palm Desert llamando al (760)-836-1600.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.