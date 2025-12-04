Hombre de Cathedral City arrestado bajo sospecha de robo

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Un hombre de 47 años fue arrestado bajo sospecha de robo en Thousand Palms la noche del miércoles.

El arresto se produjo después de que se reportara un robo en curso en la cuadra 72000 de Ramon Road alrededor de las 8:45 p. m.

Los agentes llegaron al lugar y encontraron al sospechoso, residente de Cathedral City, quien fue detenido sin incidentes.

El sospechoso enfrenta cargos de robo, posesión de narcóticos y un arma de fuego cargada. Fue ingresado en el Centro de Detención John Benoit.

Cualquier persona que tenga información adicional sobre este incidente puede comunicarse con el agente Paull de la estación de Palm Desert llamando al (760)-836-1600.