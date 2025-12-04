Hombre de 86 años muere en el hospital tras accidente en Cathedral City

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Un hombre de 86 años fue declarado muerto en el hospital tras un choque entre dos vehículos el miércoles por la tarde en Cathedral City.

El accidente se reportó inicialmente a las 4:20 p. m. en la intersección de Date Palm Drive y Tachevah Drive.

La policía informó que los dos vehículos involucrados presentaron daños considerables. Ambos conductores fueron trasladados al Centro Médico Regional Desert por quejarse de dolor.

Uno de los conductores, identificado como Raymond Johnson, residente de Cathedral City, fue declarado muerto en el hospital poco antes de la 1 a. m. debido a las lesiones sufridas en la colisión.

“Aunque varios ciudadanos se detuvieron para prestar ayuda, no se localizó a nadie que presenciara la colisión”, se lee en un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Cathedral City.

La Oficina de Tráfico solicita a cualquier persona que haya presenciado la colisión que se comunique con el oficial Jeff Bird al 760-770-0332 o por correo electrónico a: JBird@cathedralcity.gov