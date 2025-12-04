“Frankenstein” recibirá el Premio Visionario en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, recibirá el Premio Visionario en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs de 2026.

Se espera que del Toro, quien dirigió la película, asista a los Premios de Cine de Palm Springs junto con los actores Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

Los Premios de Cine se entregarán el 3 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones de Palm Springs, y el festival se extenderá del 2 al 12 de enero de 2026. El evento será presentado por Kering y patrocinado por Entertainment Tonight.

“Guillermo del Toro ofrece una audaz reinvención de un clásico atemporal, impregnando la historia de una profunda resonancia emocional que nos insta a reflexionar sobre el verdadero significado de ser humano”, declaró el presidente del Festival, Nachhattar Singh Chandi. “La conmovedora interpretación de Oscar Isaac como Victor Frankenstein, la conmovedora interpretación de Jacob Elordi como La Criatura y la fascinante interpretación de Mia Goth como Elizabeth Harlander y Claire Frankenstein iluminan los temas centrales de la película con una fuerza extraordinaria. Por primera vez, nos enorgullece otorgar el Premio Visionario a Frankenstein en reconocimiento tanto al director como a su extraordinario elenco, lo que ha dado como resultado uno de los logros más audaces e inolvidables del año”.