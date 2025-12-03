Inicia programa de comida saludable para food truck en la ciudad de Coachella

Juan Montesló

Coachella City, Calif. (KUNA) – Una iniciativa llamada Blue Zones Project ha llegado al Valle de Coachella para ayudar a quienes buscan emprender un negocio de food truck, con recursos financieros, de asesoría legal y capacitaciones en general.

Durante los próximos tres años la ciudad de Coachella trabajará para cambiar los modelos de cocina en escuelas, restaurantes, organizaciones y demás, bajo la premisa de tener un enfoque saludable, basados en el recetario de Blue Zones, que se centra en su mayoría en plantas.

Pertenecer al programa de apoyo requiere de algunos puntos a cumplir como lo es:

“Específicamente, un requerimiento para que puedas aplicar para este programa, 25% de tu menú tiene que ser inspirado por comida saludable de Blue Zones, entonces hay personas que les hemos dado el permiso y se lo tenemos que quitar porque no están vendiendo comida saludable”, comentó Job Huerta, organizador de eventos en Blue Zones Project.

Durante el evento se presentaron los requisitos para pertenecer al programa de apoyo, así como cuales serían los recursos para los emprendedores

Quienes busquen inscribirse al programa pueden hacerlo llamando al número (760) 398-3502 o visitando el sitio web oficial de Blue Zones Coachella.

