Hombre de Oceanside muere en accidente de vehículo todoterreno en Joshua Tree

Luis Medina

JOSHUA TREE, Calif. (KUNA) – Un hombre de 49 años falleció en un accidente de vehículo todoterreno durante el fin de semana en Joshua Tree, confirmaron las autoridades.

Gary Scott Breneman, residente de Oceanside, fue declarado muerto en el hospital poco después del accidente, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

El accidente se reportó inicialmente el viernes alrededor de las 9:50 p. m. cerca de la zona del Lago Seco Sunfair.

Breneman conducía un Polaris Razor UTV 2021 en la zona del Lago Seco Sunfair.

“Mientras conducía en la zona del Lago Seco Sunfair, el Sr. Breneman realizó un giro brusco, lo que provocó que el Polaris volcara de lado. Como resultado del accidente, el Sr. Breneman sufrió una lesión grave en el brazo que le provocó pérdida de sangre”, se lee en un comunicado de prensa de la CHP.

Breneman fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto.

La investigación del accidente continúa en curso, pero las autoridades dijeron que no creen que las drogas y/o el alcohol fueran un factor.