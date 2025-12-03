Hombre acusado de ofrecer cerveza a adolescentes a cambio de actos sexuales en Twentynine Palms

Luis Medina

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) – Un hombre sin hogar fue arrestado tras presuntamente ofrecer cerveza a adolescentes a cambio de actos sexuales a principios de esta semana en Twentynine Palms.

Joshua Padore, de 32 años, fue arrestado el lunes por la tarde en la cuadra 71700 de Twentynine Palms Highway.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, Padore se acercó a dos adolescentes y les ofreció cerveza a cambio de actos sexuales. Los adolescentes se marcharon del lugar y llamaron a la policía.

Según la agencia, Padore se tensó durante el arresto y se resistió físicamente. No se reportaron heridos.

Padore permanece en prisión bajo una fianza de $100,000. El miércoles fue acusado de dos cargos de contacto sexual con una menor y un cargo de resistencia al arresto, según los registros del tribunal del condado.

