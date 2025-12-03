En Palm Desert ayer se realizó la ceremonia del primer palazo de tierra de un proyecto residencial
Lina Robles
Ayer se realizó la ceremonia del primer palazo de tierra en el complejo residencial “Palm Villas at Millenium” en el área de las calles Dinah Shore y Gerald Ford en Palm Desert donde van a construir 240 viviendas.
El proyecto se realizará en dos fases en un terreno de 10 acres y medio, la primera fase incluye cinco edificios de tres pisos que contara con 120 apartamentos de los cuales 12 se asignaran a victimas de violencia domestica y 43 para familias indigentes; se espera que dicha fase esta terminada en junio del 2027.