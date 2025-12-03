Avión de combate F-16 se accidentó durante una misión de entrenamiento en el condado de San Bernardino

Luis Medina

TRONA, California (KUNA) – Un avión de combate F-16 se accidentó durante una misión de entrenamiento cerca de Trona, en el condado de San Bernardino.

Los bomberos del condado de San Bernardino informaron que la agencia estaba colaborando con los servicios de emergencia de China Lake en la extinción del incendio provocado por un avión derribado en el lecho seco del lago cerca de Trona.

Según los Thunderbirds, el piloto se eyectó sin problemas. El piloto se encuentra estable tras sufrir lesiones leves.

Las autoridades informaron que el incendio no representaba una amenaza para la comunidad ni para la vegetación circundante.

No se disponía de detalles sobre las posibles causas del accidente. El incidente está bajo investigación.

