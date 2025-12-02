Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Las autoridades solicitan la ayuda de la comunidad para localizar a un niño de 12 años de Coachella reportado como desaparecido el lunes.

Aaron García fue visto por última vez en la cuadra 45900 de Meritage Lane, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Se le describe como de 5 pies de altura, 90 libras de peso, cabello y ojos castaños. Vestía una camisa roja, jeans azules y una cadena plateada con una cruz negra con un borde plateado.

Si tiene alguna información, se le insta a llamar a la central del Sheriff al 800-950-2444.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15.