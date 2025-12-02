Madre pide ayuda para encontrar a su hijo de 12 años de Coachella reportado como desaparecido

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Daniela González, madre de Aaron García, un niño de 12 años de Coachella reportado como desaparecido el lunes, pide ayuda pública mientras la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside (RSO) continúa buscándolo.

Dijo que vio a García por última vez el sábado entre las 7 p.m. y las 8 p.m.

“Iba caminando hacia la casa de un amigo en la comunidad”, dijo González. “Nunca llegó a casa de sus amigos”.

La RSO confirma que fue visto por última vez en la cuadra 45900 de Meritage Lane.

González dijo que se dio cuenta de que algo andaba mal el domingo cuando García dejó de responder. Añadió que fue entonces cuando reportó su desaparición.

“Aaron es muy bueno comunicándose”, dijo. “El último mensaje que recibimos decía que llegaría tarde, y luego pasó el tiempo. Nos dimos cuenta de que algo andaba mal”.

Se describe a García como un niño de 5 pies de altura, con un peso de 90 libras, cabello y ojos castaños. La última vez que lo vieron vestía una camisa roja, jeans azules y una cadena de plata con una cruz negra con un borde plateado.

Su madre describe a García como un estudiante de secundaria cariñoso, musical y de alto rendimiento que toca en la banda de su escuela y obtiene calificaciones excelentes.

Comentó que ama a su familia y es el menor de cuatro hermanos.

“Mi hijo tiene un buen corazón”, dijo González. “Le encanta ayudar a la gente. Es una persona generosa”.

Dijo que cualquier persona que tenga información debe llamar a las autoridades.

“Cualquier cosa, grande o pequeña, por favor compártala”, dijo González. “Si sabe algo y tiene miedo de decirlo, por favor, no se guarde nada. Simplemente ayude a traer a mi hijo a casa”.

Si tiene alguna información, se le insta a llamar a la central del Sheriff al 800-950-2444.