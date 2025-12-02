La policía arrestó a un sujeto sospechoso de atacar a una pareja en Twentynine Palms

Lina Robles

Un sujeto de 24 años fue arrestado después que golpeo a dos personas y provocó una persecución policiaca por el Hwy 62 en Twentynine Palms.

Las autoridades informaron que Patrick Torres atacó a un hombre de 43 años y a una mujer de 45 y luego huyó, Pero más tarde las autoridades vieron el auto en el que viajaba por Yucca Valley y lo persiguieron hasta que lograron arrestarlo, por lo que ahora enfrenta varios cargos.