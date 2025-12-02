La ciudad de Indio invita al encendido de su árbol de Navidad

Lina Robles

El próximo sábado se realizará el tradicional encendido del árbol de Navidad de Indio.

El evento se realizará de 5 de la tarde a 10 de la noche en la esquina de la calle Towne y la Avenida Bliss donde además habrá venta de comida, estarán regalando juguetes y se podrán tomar fotografías con Santa Claus.

El alcalde Glenn Miller invita a la comunidad a unirse con espíritu navideño, esperanza y alegría para celebrar las fiestas decembrinas.