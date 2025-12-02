Skip to Content
News

La ciudad de Indio invita al encendido de su árbol de Navidad

By
Published 11:14 am

Lina Robles

El próximo sábado se realizará el tradicional encendido del árbol de Navidad de Indio.

El evento se realizará de 5 de la tarde a 10 de la noche en la esquina de la calle Towne y la Avenida Bliss donde además habrá venta de comida, estarán regalando juguetes y se podrán tomar fotografías con Santa Claus.

El alcalde Glenn Miller invita a la comunidad a unirse con espíritu navideño, esperanza y alegría para celebrar las fiestas decembrinas.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.