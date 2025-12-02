Indio considera solicitar información al Departamento de Seguridad Nacional sobre arrestos a residentes por su estatus migratorio
Juan Montesló
Indio, Calif. (KUNA) – La ciudad de Indio esta evaluando la posibilidad de enviar un correo electrónico al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en ingles) para solicitar información sobre residentes de Indio que han sido detenidos por agentes de DHS debido a su estatus migratorio.
A menos que el Departamento demuestre que la información sobre estos residentes está protegida, estará obligado a proporcionarla a quien la solicite. Un ejemplo de una ciudad que solicitó esta información es Santa Ana, California. La solicitud se pondrá en consideración el día de mañana en la reunión de concejo de Indio.
