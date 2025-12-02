Excursionista fallece tras problema médico en un sendero en La Quinta

Luis Medina

LA QUINTA, Calif. (KUNA) – Un excursionista falleció en un sendero de La Quinta la mañana del martes tras un problema médico.

El incidente se reportó inicialmente poco después de las 9:45 a. m., a unos 2.3 millas del sendero Boo Hoff.

Según CAL FIRE, el paciente fue encontrado por ciclistas de montaña.

El jefe de batallón, Ryan Kirby, declaró a nuestra estación hermana News Channel 3 que el paciente se encontraba de excursión con unos amigos antes del incidente.

Los bomberos trabajaron para llegar al paciente por tierra en vehículos todoterreno. La Unidad de Aviación del Sheriff del Condado de Riverside llegó primero al lugar, quien confirmó su fallecimiento.

Manténgase con Telemundo 15 para recibir actualizaciones.