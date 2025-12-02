Skip to Content
Envian decenas de perritos a otros estados para aliviar la sobrepoblación de los albergues del Condado de Riverside

Published 11:14 am

Lina Robles

Mientras el condado de Riverside sigue lidiando con la sobrepoblación en sus albergues, el Departamento de Servicios de protección de animales se asoció con Wings of Rescue para enviar 36 perros a Nueva York y el estado de Maine.

En el avión viajaban también 73 mascotas de otras organizaciones de rescate y refugios de animales de la región comprometidas en salvar vidas de mascotas.

Cabe mencionar que debido a la gran cantidad de perros que hay en los refugios, no están cobrando tarifas de adopción.

