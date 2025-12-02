Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – La espera finalmente terminó. El histórico Teatro Palm Springs Plaza ya está abierto tras una restauración de 30 millones de dólares.

La celebración, que duró un mes, comenzó el lunes con una gala inaugural encabezada por la actriz Cynthia Erivo, ganadora de premios Emmy, Tony y Grammy.

El ambiente fue electrizante para quienes pudieron asistir. Lisa Flom, residente local, comentó: “Es un evento único en la vida. No se lo pueden perder y estoy muy contenta de haber conseguido una entrada. Estoy encantada de estar aquí”.

La gala del lunes por la noche estará seguida de un programa de actuaciones estelares, incluyendo a la actriz Lily Tomlin.