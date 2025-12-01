Lunes maravilloso, seguimiento de vientos de Santa Ana débiles esta semana

¡Feliz lunes! Vientos marinos débiles se desarrollan, trayendo cielos despejados y temperaturas agradables a la mayor parte de la zona. Vientos de Santa Ana más débiles se desarrollan en el condado de Ventura, lo que provoca un Aviso de Viento en la zona hasta las 3 p.m. de esta tarde. Las temperaturas máximas subirán a los 60s y mediados de los 70s. Estos vientos de Santa Ana se clasifican como débiles, por lo que las máximas no subirán demasiado por encima del promedio. Un poco diferente al calor habitual que llega con estos vientos.

Temprano el martes por la mañana, entra en vigor un Aviso de Oleaje Alto para las playas del norte. Se esperan olas de 8 a 12 pies hasta el jueves y peligrosas corrientes de resaca. Una tendencia de enfriamiento aparece el martes y miércoles a medida que un pequeño frente pasa sobre la zona. Las temperaturas máximas suben a los 60s y 70s una vez más, se esperan noches frescas. Las nubes marinas serán persistentes durante la primera mitad del día antes de despejarse.

Nos mantenemos secos y más frescos el miércoles antes de que los vientos moderados de Santa Ana vuelvan a arreciar el jueves. Entrarán en vigor más Avisos de Viento, pero las preocupaciones por incendios siguen siendo mínimas. Los vientos comienzan a amainar para el fin de semana y nos mantenemos con un patrón climático estable y cálido.