La ciudad de Indio ofrecerá un concierto navideño gratuito la próxima semana en Center Stage

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La ciudad de Indio ofrecerá un concierto navideño gratuito en el centro la próxima semana para celebrar la temporada navideña.

El evento para todas las edades, “Center Stage Presenta: Concierto Navideño”, se llevará a cabo de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. 13 de diciembre en Center Stage, 82881 Miles Ave.

“Nos entusiasma reunir a la comunidad del centro de Indio para una celebración navideña alegre y memorable”, según un comunicado de las autoridades municipales. “Activar Center Stage sigue siendo una de nuestras principales prioridades, y ofrecer conciertos gratuitos mensuales es una excelente manera de crear experiencias comunitarias divertidas y mantener la vitalidad de nuestro centro”.

El concierto contará con la actuación de Radio Ready. Los asistentes podrán adquirir gorros de Papá Noel con la marca Indio hasta agotar existencias, y los primeros 100 asistentes recibirán una hamburguesa Papa Headz de cortesía.

Se anima a los asistentes a llegar temprano y traer sus propias sillas.

Puede encontrar más información en el sitio web de la ciudad: www.indio.org.