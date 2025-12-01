Hombre de Palm Springs acusado de posesión y publicación de pornografía infantil

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Un hombre de 41 años de Palm Springs fue acusado de posesión y publicación de pornografía infantil.

Matthew David Pettineo fue arrestado la semana pasada en la cuadra 800 de Village Square North. La Fiscalía del Condado de Riverside confirmó que el Equipo de Explotación Infantil del Condado de Riverside presentó una orden de allanamiento en el domicilio, incautando computadoras y artículos electrónicos, que un perito forense informático examinará en busca de más pruebas.

El lunes, Pettineo fue acusado oficialmente de dos delitos graves: posesión de pornografía infantil e intento de publicación o venta de pornografía infantil.

Está previsto que comparezca ante el tribunal el lunes por la tarde.

Pettineo fue arrestado en agosto de 2021 por poseer imágenes de explotación infantil. Su arresto se incluyó en un informe especial del Equipo de Investigación sobre el Equipo de Explotación Infantil del Condado de Riverside.

Según la oficina del fiscal, en ese caso, Pettineo se declaró culpable ante el tribunal en abril de 2022. Fue sentenciado a 270 días de cárcel y se le concedieron 2 años de libertad condicional formal.