Entrada oeste del Parque Nacional Joshua Tree cerrará de miércoles a viernes

Luis Medina

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) – La entrada oeste del Parque Nacional Joshua Tree, incluyendo los baños, cerrará al tráfico de entrada y salida desde las 6:00 a. m. del 3 de diciembre hasta las 6:00 p. m. del 5 de diciembre, anunciaron las autoridades del parque.

Park Boulevard también estará cerrado al tráfico vehicular durante seis millas desde la entrada oeste hasta el Área de Picnic de Quail Springs. El cierre incluye las áreas de estacionamiento del Maze Loop y el inicio del sendero Bigfoot.

Los visitantes no podrán conducir ni estacionar en estos inicios de sendero durante el cierre. Se espera que todas las demás carreteras del parque permanezcan abiertas.

Los vehículos que salgan podrán dar la vuelta en el Área de Picnic de Quail Springs. Los vehículos que entren podrán dar la vuelta en la estación de entrada oeste, pero no se recomienda debido a la posible congestión vehicular.

Los visitantes pueden entrar o salir del parque utilizando la estación de entrada norte en Twentynine Palms o la entrada Cottonwood en el límite sur del parque.

La estación de entrada norte es la más accesible para los visitantes que viajan por la autopista 62. Está a 25 millas al este de la estación de entrada oeste y agrega menos de 20 minutos de tiempo de manejo.

“Me complace informarles que el proyecto de la entrada oeste se encuentra en su fase final”, declaró Jane Rodgers, superintendente del Parque Nacional Joshua Tree. “Agradecemos la paciencia de nuestros vecinos y visitantes durante la construcción y esperamos darles la bienvenida pronto en las nuevas casetas de entrada”.

Los visitantes pueden consultar las actualizaciones de la construcción en https://www.nps.gov/jotr/learn/management/2025-west-entrance-construction.htm