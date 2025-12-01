En Coachella un peatón resultó gravemente herido después de ser atropellado por un auto

Lina Robles

Una persona resultó herida de gravedad después de ser atropellada mientras cruzaba el Hwy 111 y en el área de la calle Novena en Coachella el sábado pasado a las 6:45 de la tarde.

El hombre fue transportado al hospital mientras que el chofer del auto involucrado permaneció en el lugar y fue interrogado por la policía.

Un tramo del Hwy 111 fue cerrado mientras los paramédicos y los investigadores realizaban su trabajo.