Conmemoran el día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA en la clínica DAP Health de Palm Springs

Juan Montesló

Palm Springs, Calif. (KUNA) – Con motivo de la conmemoración de la lucha contra el VIH y el SIDA, que tiene lugar cada 1ero de diciembre a nivel mundial, fue que la clínica DAP Health, en Palm Springs organizó un evento al servicio de la comunidad.

La institución reunió a líderes de la salud pública, defensores de los derechos humanos y personas de la comunidad, que se mostraron conmovidos al recordar a sus seres queridos, en especifico durante la ceremonia de vigilia que brindo un minuto de silencio en señal de respeto.

El programa tuvo exposiciones especiales en honor a las personas afectadas por el VIH y el sida, una de ellas fue la presentación de mantas dedicadas a ciertas personalidades del medio artístico que perdieron la batalla.

así mismo uno de los objetivos del evento fue debatir los avances en la atención del VIH, el activismo y los desafíos actuales.

DAP Health se encuentra al servicio de quien lo necesite, al número de teléfono (760) 446- 0800, pueden consultarlos si tienen dudas o requieren apoyo.

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com