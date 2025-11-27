Funcionarios locales discuten la seguridad contra incendios en la cocina en este Día de Acción de Gracias

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (Kuna) – El Día de Acción de Gracias es el día con más incendios en la cocina en EE. UU., especialmente cuando se dejan alimentos desatendidos o se usan las freidoras de forma incorrecta. En 2023, cocinar representó la mayoría de los incendios domésticos en EE. UU. el Día de Acción de Gracias, con un 80% y un 40% de lesiones civiles.

Ahora, los departamentos de bomberos locales comparten las mejores prácticas para cocinar en casa y lo que observan en el Valle de Coachella. Cocinar es especialmente preocupante durante el Día de Acción de Gracias, ya que las cocinas suelen estar abarrotadas y todos ayudan. Ante el riesgo de incendio y quemaduras por las estufas y hornos calientes, los bomberos quieren asegurarse de que los residentes estén preparados.

Cathedral City afirma que sigue registrando incendios durante las festividades, especialmente el Día de Acción de Gracias. Pueden llegar a detectar entre cero y seis incendios durante la festividad, un aumento que esperan cada año.

“Los residentes cocinan todos los días. No sé qué tiene que ver con el Día de Acción de Gracias ni con las festividades”, dijo el jefe de batallón Dyjuan Washington. “Creo que la gente simplemente está cansada y fatigada, intentando hacer demasiado”.

Freír el pavo es el problema más común que observa Cathedral City, generalmente debido a agregar demasiado aceite a la base o a olvidar descongelarlo. El jefe de batallón Washington explicó que un pavo congelado hace que el exceso de agua se expanda en el aceite, lo que provoca un rápido desbordamiento del contenido y un incendio.

Otro problema que suelen ver es olvidar quitar el cuello y las mollejas del pavo o dejar la comida desatendida mientras se cocina. Aseguran que todos los incendios son fácilmente prevenibles y piden a los residentes que tengan mucho cuidado este Día de Acción de Gracias.

“Tómense su tiempo. Asegúrense de tener suficiente tiempo para preparar sus alimentos”, dijo el Jefe de Batallón Washington. “Asegúrense de prestar atención a los detalles y seguir la receta”.

Manténgase seguro este día de acción de gracias