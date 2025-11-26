Se espera la mayor actividad de viajes durante las fiestas el miércoles y domingo

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Se espera que el miércoles y el domingo sean los días de mayor actividad de viajes durante la semana de Acción de Gracias, ya que millones de estadounidenses se dirigen a sus destinos para el Día de Acción de Gracias.

Mientras el Aeropuerto Internacional de Palm Springs se prepara para un tráfico intenso de pasajeros, la mayoría de los viajeros conducirán, y la Patrulla de Carreteras de California (CHP) insta a todos a mantenerse seguros.

El Período Máximo de Control de la Patrulla de Carreteras (CHP) durante el Día de Acción de Gracias comienza el miércoles, lo que significa que los oficiales estarán desplegados con toda su fuerza para vigilar el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, las infracciones por no usar el cinturón de seguridad y otras conductas peligrosas en la carretera.