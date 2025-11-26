La Ciudad de Indio celebrará su Ceremonia Anual de Encendido del Árbol el 5 de diciembre

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La Ciudad de Indio invita a la comunidad a reunirse para una noche de celebración en la Ceremonia Anual de Encendido del Árbol el viernes 5 de diciembre.

El evento gratuito se llevará a cabo de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. en el centro de Indio, entre Towne Street y Bliss Avenue.

Las familias podrán disfrutar de food trucks, regalos de juguetes, una rifa de bicicletas, una zona infantil e incluso fotos gratis con Santa Claus.

El alcalde Glenn Miller afirma que la ceremonia es una de las tradiciones navideñas más preciadas de la ciudad, ya que “reúne a nuestra comunidad con un espíritu de esperanza y alegría, y animo a todos a unirse a nosotros para dar la bienvenida a la temporada navideña y celebrar lo que hace de Indio un lugar tan especial”.

Indio continuará la celebración durante todo el fin de semana con el regreso del Festival Internacional del Tamal al Parque Miles Avenue los días 6 y 7 de diciembre, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

El Festival del Tamal ofrecerá una gran variedad de deliciosos tamales, entretenimiento en vivo y actividades familiares.