Hombre de Twentynine Palms acusado de agredir a dos personas y huir de la policía

Luis Medina

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) – Un hombre de 24 años de Twentynine Palms fue arrestado tras presuntamente agredir a dos personas y provocar una persecución policial.

El incidente se reportó inicialmente alrededor de las 4:35 p. m. en la cuadra 6400 de la avenida Del Monte.

Las autoridades informaron que el sospechoso, identificado como Patrick Torres, agredió a un hombre de 43 años y a una mujer de 45. Torres presuntamente usó un bate para herir a una de las víctimas. Huyó del lugar antes de que llegaran los agentes.

Finalmente, Torres fue encontrado conduciendo cerca del lugar del incidente. Mientras los agentes realizaban una parada de tráfico, Torres presuntamente huyó de la policía, conduciendo a gran velocidad. Torres encabezó una persecución policial por los pueblos de Yucca Valley y Morongo Valley.

Posteriormente, fue detenido y puesto bajo custodia sin incidentes al finalizar la persecución.

Según los registros judiciales, Torres fue acusado el miércoles de dos cargos de agresión con arma mortal, vandalismo y evasión policial.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre este incidente a comunicarse con la Comisaría del Sheriff de Morongo Basin al (760) 366-4175. Si desea permanecer en el anonimato, llame a la línea directa de We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o deje su información en el sitio web de We-Tip: www.wetip.com.