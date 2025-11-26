Fantasy Springs Resort Casino organizará una feria de empleo para agentes de seguridad pública

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Fantasy Springs Resort Casino organizará una Feria de Empleo para contratar agentes de seguridad pública la próxima semana.

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, de 2 p.m. a 4 p.m, en el Centro de Eventos Especiales del resort.

Fantasy Springs busca personas motivadas y cualificadas para unirse a su creciente equipo. Los responsables de contratación realizarán entrevistas presenciales y extenderán ofertas de trabajo a los candidatos más idóneos ese mismo día.

Los interesados deben presentar un currículum vítae actualizado y se les anima a programar una cita con antelación contactando al Centro de Reclutamiento de Fantasy Springs al 760-238-5687.

Fantasy Springs ofrece un paquete de empleo excepcional que incluye salarios competitivos y oportunidades de ascenso, reembolso de matrícula, comidas gratuitas para todos los miembros del equipo, un sólido paquete de beneficios de salud, programas de jubilación 401 (k), descuentos en entretenimiento y restaurantes en toda la propiedad, programas de bienestar, eventos familiares gratuitos, becas disponibles para graduados de la escuela secundaria de los empleados y más.

“Fantasy Springs es más que un lugar de trabajo; es una comunidad donde cada miembro del equipo recibe apoyo, valor y se le impulsa a crecer”, afirmó Robert Silverang, Director de Recursos Humanos del Fantasy Springs Resort Casino. “Ya sea que esté iniciando su carrera profesional o buscando su próxima gran oportunidad, lo invitamos a descubrir todo lo que podemos hacer con nosotros”.

Para ver todas las vacantes actuales y obtener más información sobre cómo trabajar en Fantasy Springs, visite: www.fantasyspringsresort.com/employment/.