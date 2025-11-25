Policias en Mexicali golpean a mujer

Nassieli Pizano

Mexicali, B.C. (KYMA KSWT, T3)

Una mujer fue a parar al hospital por una supuesta golpiza que le propinaron agentes de la policia municipal.

Fue el pasado 28 de octubre que ocurrieron los hechos en el motel las flores donde trabaja la señora Elizabeth Burgueño como gerente.

Explicó que oficiales policiacos irrumpieron el lugar justificando que su hija de nombre Elizabeth Amaya que también es oficial de la policía municipal conducía un automóvil robado junto con su hijo menor de edad llamado William, a este último lo empezaron a someter de manera violenta, ella intervino y fue en ese momento que sucedió la agresión y detención arbitraria de los agentes contra estas 3 personas.

Burgueño identificó a dos agentes policiacos como los principales agresores, Óscar Sánchez Navarro y Víctor Guevara López.

En un video grabado por el motel se muestra la manera agresiva de como sometieron a la señora Burgueño.

Explicó que los 3 estuvieron detenidos por más de 24 horas en separos, excepto su nieto que fue canalizado a la agencia especializada para adolescentes, tuvieron que pagar una fianza de 21 mil pesos poco más de mil dólares.

De acuerdo al parte policiaco, los detenidos incurrieron en los delitos de lesiones y ultrajo al justificar que a la hora de la detención un oficial se lesionó mientras que otro se le quebró el celular en el forcejeo.

La señora Elizabeth desde el pasado jueves fue internada en el hospital del IMSS por lesiones de esguince y fractura en la cervical, hasta hoy la familia Burgueño decidió hacerlo público ya que dicen contar con todas las pruebas como son videos y testigos que presenciaron la detención.

Ante este caso los afectados interpusieron una denuncia en el ministerio publico por lesiones y abuso de autoridad contra estos policías.