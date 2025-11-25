Dos sospechosos acusados de asesinato en tiroteo en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Dos sospechosos de un tiroteo mortal ocurrido la semana pasada en Indio fueron acusados oficialmente de asesinato.

Zachary Ashton Hamrick, de 19 años, y Jonathan Rios Franco, de 19 años, fueron arrestados en relación con el asesinato de Armando Mendoza Sr, de 33 años, el jueves, así como con el intento de asesinato de otro hombre y un menor. Las autoridades confirmaron que se trató de un tiroteo relacionado con pandillas.

Otros dos sospechosos también fueron arrestados, pero hasta el martes no se les habían imputado cargos.

Hamrick compareció el jueves ante el Centro de Justicia Larson, donde se declaró inocente de todos los cargos. Franco comparecerá el miércoles.

Según la policía de Indio, una camioneta blanca se detuvo frente a una residencia alrededor de las 2:15 p. m. del jueves en la cuadra 83000 de Quail Avenue. Las personas dentro del vehículo llamaron a Hurtado y a otro hombre, y al acercarse al vehículo se escucharon disparos, según informó la policía.

Hurtado fue alcanzado por disparos, mientras que el otro hombre y tres niños que se encontraban cerca lograron correr a refugiarse, según la policía. Hurtado fue declarado muerto en el lugar.

Testigos dieron a las autoridades una descripción del vehículo sospechoso, que identificaron como un Honda CR-V blanco.

Posteriormente, la policía de Palm Springs encontró el vehículo y detuvo a un hombre al que vieron salir y entrar en la camioneta. Encontraron dos pistolas dentro de una mochila que el hombre arrojó cuando los agentes se acercaron a él, informaron las autoridades.

El conductor de la camioneta huyó hacia Desert Hot Springs, donde la policía inició una persecución que terminó cuando el vehículo se detuvo y dos hombres que se encontraban en el interior intentaron huir, pero fueron rápidamente detenidos, según informó la policía.

Las autoridades identificaron a los sospechosos de la camioneta como Hamrick y otros dos sospechosos. Detectives de Indio detuvieron a los tres individuos.

Arresto en Desert Hot Springs (11/20/25)

Franco presuntamente viajaba como pasajero en la camioneta durante el tiroteo y fue arrestado posteriormente en Banning.

Se solicita a cualquier persona que tenga información adicional sobre el caso llamar al 760-391-4057 o informar de forma anónima a través de Crime Stoppers al 760-341-7867.