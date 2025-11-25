Cuatro personas resultaron heridas tras un choque entre una camioneta y un camión en Desert Center

Luis Medina

DESERT CENTER, Calif. (KUNA) – Cuatro personas resultaron heridas tras un choque entre una camioneta y un camión en la Interestatal 10 en Desert Center la tarde del martes.

El accidente se reportó alrededor de las 5:15 p. m. en la acera oeste de la I-10, cerca de Corn Springs Road.

No se dieron detalles sobre las causas del accidente.

Dos personas fueron trasladadas en helicóptero al hospital. Otros dos pacientes fueron trasladados en ambulancia terrestre, según CAL FIRE.

No hay cierres de carreteras en la zona.