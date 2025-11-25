Cuatro hombres arrestados en relación con tiroteo mortal en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La Policía de Indio informa que cuatro hombres fueron arrestados en relación con el tiroteo mortal ocurrido en Quail Avenue, Indio, el jueves pasado.

La policía informa que una camioneta blanca se detuvo frente a una vivienda en la cuadra 83000 de Quail Avenue. La víctima y otro hombre adulto, que se encontraban cerca de la entrada, fueron llamados a la camioneta por alguien que se encontraba en el interior.

Los hombres recibieron disparos desde la camioneta al acercarse, y uno de ellos y tres niños que se encontraban cerca lograron correr a refugiarse. La víctima recibió un disparo y se desplomó en el lugar.

La policía encontró a la víctima de 33 años, cuyo nombre aún no se ha revelado, con heridas de bala. Los servicios de emergencia le practicaron maniobras para salvarle la vida, pero el hombre falleció en el lugar.

Los testigos describieron la camioneta sospechosa y los detectives de la policía pudieron identificar la marca, el modelo y la matrícula. El vehículo, un Honda CR-V blanco, fue encontrado posteriormente en Palm Springs por agentes del Departamento de Policía de Palm Springs.

Los agentes del PSPD detuvieron a un hombre que había entrado y salido de la camioneta y que, al acercarse los agentes, se deshicieron de una mochila. Recuperaron la mochila, que contenía dos pistolas.​​​​​​​

La camioneta sospechosa huyó del área, pero posteriormente fue identificada por agentes de la Policía de Desert Hot Springs. Se produjo una persecución, pero terminó cuando la camioneta se detuvo. La policía del DHS capturó a dos hombres que intentaron huir a pie del vehículo.

Los sospechosos fueron identificados como:

Zachary Ashton Hamrick, de 19 años, residente de Thousand Palms (conductor)

George Anthony Diaz, de 20 años, residente de Desert Hot Springs (pasajero)

Christian Espinoza, de 20 años, residente de Palm Springs (detenido por la Policía de Palm Springs).

Zachary Ashton Hamrick

George Anthony Diaz

Christian Espinoza

Los detectives de Indio arrestaron a los hombres, acusando a Hamrick y Diaz de asesinato y cuatro cargos de intento de asesinato. Espinoza enfrenta cargos de complicidad y dos órdenes de arresto por delitos menores.

El domingo 23 de noviembre, la investigación de la Policía de Indio los condujo a un cuarto sospechoso, Jonathan Rios Franco, de 19 años, residente de Banning. Arrestaron a Franco y lo acusaron de asesinato e intento de asesinato.

Jonathan Rios Franco

La Policía de Indio anima a cualquier persona que tenga información sobre este incidente a que se comunique con ellos al 760-391-4057. Se pueden dar pistas anónimas a Crime Stoppers llamando al 760-341-STOP.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15