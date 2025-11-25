Cristiano Ronaldo podrá jugar en el debut del Mundial 2026: la FIFA lo perdona, pero de forma condicional

Por Juan Alvarado y Cesar Lopez, CNN en Español

Cristiano Ronaldo podrá disputar el primer encuentro de Portugal en el Mundial 2026 pese a estar suspendido.

El comité disciplinario de la FIFA inicialmente determinó que el astro portugués recibiría una suspensión de tres encuentros tras haber sido expulsado en el partido que su selección disputó frente a la de Irlanda el pasado 13 de noviembre.

CR7 vio la roja después de propinarle un codazo al defensor Dara O´Shea en una acción sin balón. Durante el encuentro recibió una tarjeta amarilla, pero la revisión del videoarbitraje desencadenó en la primera tarjeta roja directa para el portugués en su carrera con el seleccionado.

CNN pudo confirmar con la FIFA el veredicto disciplinario, en el cual el organismo explica la reducción de la sanción y posibles consecuencias si el jugador reincide en conducta violenta en el campo.

“De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, el servicio de los dos partidos restantes ha sido suspendido bajo un período de prueba de un año. Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de similar naturaleza y gravedad durante el período de prueba, la suspensión establecida en la decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada y los dos partidos restantes deberán cumplirse inmediatamente en el siguiente partido oficial de la selección portuguesa. Esto se entiende sin perjuicio de las sanciones adicionales que se impongan por la nueva infracción”, aseguró la FIFA en su comunicado.

Esta reducción de manera condicional significa que Cristiano estará a prueba durante 12 meses y si llega a ser expulsado podría revivir la sanción original. El primer partido del castigo ya lo pagó con su ausencia en la última fecha de las eliminatorias, en la que Portugal vapuleó a Armenia 9-1 y se clasificó al Mundial como cabeza de serie.

El portugués podrá jugar el primer partido del Mundial siempre y cuando no cometa infracciones de una naturaleza similar antes de la Copa del Mundo. Otros jugadores que recibieron una sanción similar en pasadas fechas de partidos oficiales de la FIFA, no recibieron dicho perdón.

La FIFA añadió que la suspensión de tres partidos está sujeta a apelación ante la Comisión de Apelación de la FIFA.

Cristiano Ronaldo jugaría su sexto Mundial consecutivo, al igual que Messi, todo un récord en el mundo del fútbol.

