CHP desplegará patrullas contra conductores inseguros durante el Día de Acción de Gracias

Luis Medina

RIVERSIDE (CNS) – Los agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) intensificarán sus operaciones a partir del miércoles por la noche para detectar conductores ebrios o bajo los efectos de drogas durante el período festivo de Acción de Gracias.

La agencia iniciará su “periodo máximo de control” anual de Acción de Gracias a las 6 p. m. del miércoles, cuando todos los agentes disponibles se desplegarán para atrapar a sospechosos de conducir bajo los efectos del alcohol, conductores que exceden el límite de velocidad y otras infracciones de tránsito.

El MEP concluirá el domingo por la noche.

“El Día de Acción de Gracias es un momento para estar con la familia y los amigos, no para lamentar una tragedia evitable”, declaró el comisionado Sean Duryee. “Los cinturones de seguridad siguen siendo una de las herramientas más eficaces para salvar vidas en nuestras carreteras”. Abrocharse el cinturón de seguridad en tan solo dos segundos podría ser la decisión que salve tu vida o la de un ser querido.

Oficiales de las estaciones de la CHP de Riverside, Blythe, Beaumont, Indio y Temecula estarán en las autopistas, carreteras y caminos no incorporados del interior para atrapar a los infractores.

Durante el Día de Acción de Gracias del año pasado, la Patrulla de Caminos de California (CHP) arrestó a poco más de 1100 personas en todo el estado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, en comparación con las 1047 detenciones del período anterior.

Un total de 36 personas murieron en colisiones y otros incidentes en carreteras y autopistas bajo la jurisdicción de la CHP durante el fin de semana de Acción de Gracias de 2024. Según la agencia, catorce víctimas no llevaban dispositivos de seguridad.

Varias agencias municipales del orden público en todo el condado, así como el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, realizarán sus propias patrullas de saturación y controles de sobriedad por conducir bajo los efectos del alcohol.