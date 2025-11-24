Wildlights regresan para dar la bienvenida a las fiestas en el Living Desert

Luis Medina

PALM DESERT Calif. (KUNA) – Llegó esa época del año otra vez, y el Living Desert da inicio a una de sus tradiciones navideñas más queridas.

Las luces silvestres regresan esta semana y les ofrecemos un primer vistazo a las deslumbrantes exhibiciones.

El zoológico se transformará en un reluciente paraíso invernal con millones de luces brillantes, oportunidades para tomar fotos iluminadas y un encuentro con el mismísimo Papá Noel.

Prepárense para disfrutar de música y entretenimiento navideño, delicias de temporada y la oportunidad de visitar a algunos de los animales del zoológico.

“Además de todos los favoritos que a todos les encanta ver cada año, como nuestro túnel de luces y nuestro árbol de Navidad de 9 metros de altura, tenemos nuevas y divertidas sorpresas para todos. Una de ellas, que está justo detrás de mí, es este encantador tren de Papá Noel. Esta es una de las muchas nuevas exhibiciones que verán”, dijo Jenny Lynn Robinson, gerente sénior de marketing del el Living Desert.

El evento está abierto de 6 p.m. to 9 p.m. en noches seleccionadas. Haga clic aquí para ver las entradas y más información.