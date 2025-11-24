Un turista fue apuñalado en Palm Springs, arrestaron a dos sujetos

Lina Robles

La policía de Palm Springs recibió una llamada el sábado pasado a la 1:50 de la madrugada que reportaba que un hombre había sido apuñalado cuando caminaba por la calle Palm Canyon a donde llegaron los paramédicos y encontraron a la victima de 32 años con varias heridas por lo que de inmediato lo transportaron al hospital.

Durante la investigación arrestaron a los agresores Jasper Oneal de 21 años y a Roman Pellum de 29.

El nombre de la víctima no lo dieron a conocer, solo mencionaron que esta de visita en nuestra región.