Skip to Content
News

Un turista fue apuñalado en Palm Springs, arrestaron a dos sujetos

KYMA
Jesus Reyes
KYMA
By
Published 11:14 am

Lina Robles

La policía de Palm Springs recibió una llamada el sábado pasado a la 1:50 de la madrugada que reportaba que un hombre había sido apuñalado cuando caminaba por la calle Palm Canyon a donde llegaron los paramédicos y encontraron a la victima de 32 años con varias heridas por lo que de inmediato lo transportaron al hospital.

Durante la investigación arrestaron a los agresores Jasper Oneal de 21 años y a Roman Pellum de 29.

El nombre de la víctima no lo dieron a conocer, solo mencionaron que esta de visita en nuestra región.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.