Mujer muere en accidente con tractor agrícola en Mecca
Luis Medina
MECCA, Calif. (KUNA) — Una mujer falleció el lunes tras un choque entre dos vehículos, una camioneta y un tractor agrícola, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).
El accidente ocurrió poco antes de las 6 a. m. cerca de la avenida 70 y la calle Wheeler.
La policía informó que una camioneta chocó contra la parte trasera de un tractor que transportaba un remolque de plataforma. La conductora de la camioneta, una mujer de 58 años residente de Mecca, fue declarada muerta en el lugar. Su identidad no ha sido revelada.
El conductor del tractor no reportó lesiones.
Los oficiales aún están trabajando para determinar la causa del choque, pero han confirmado que no creen que el consumo de drogas o alcohol haya sido un factor. La investigación continúa.
Cualquier persona con información sobre el accidente debe llamar al oficial R. Pérez al (760) 772-5300.