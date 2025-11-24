Hombre de 18 años hospitalizado tras tiroteo en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre de 18 años resultó herido en un tiroteo ocurrido el lunes por la tarde en Indio, confirmó la policía.

La policía informó que el tiroteo se reportó alrededor de las 2:45 p. m. cerca de la zona de la Avenida 44 y la Calle King.

La policía no localizó a sospechosos ni víctimas en el lugar, pero sí encontró casquillos.

Poco después, un familiar dejó a un hombre de 18 años en el Hospital John F. Kennedy Memorial.

La policía informó que la víctima sufrió lesiones leves, compatibles con un disparo, y actualmente recibe atención médica.

Las circunstancias del disparo continúan bajo investigación.

Se recomienda a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con el Departamento de Policía de Indio al (760) 391-4057. Se pueden proporcionar denuncias anónimas a Crime Stoppers al (760) 341-STOP.

Permanezca con Telemundo 15 para recibir actualizaciones continuas.