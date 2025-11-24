Skip to Content
El sheriff informó que Jake Haro de Cabazon ya está bajo la custodia de California para pagar por el homicidio de su hijo Emmanuel de 7 meses

El jefe del Sheriff del Condado de Riverside informo que Jake Haro ya no se encuentra bajo su custodia de ellos ya que fue transferido al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

Debido a este cambio y por seguridad ya no darán a conocer más información del caso.

Cabe recordar que en octubre pasado Jake Haro se declaró culpable de maltratar a su hijo Emmanuel de siete meses hasta provocarle la muerte y de hacer un falso testimonio al decirle a la policía que el niño había sido secuestrado.

