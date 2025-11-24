El sheriff informó que Jake Haro de Cabazon ya está bajo la custodia de California para pagar por el homicidio de su hijo Emmanuel de 7 meses

Lina Robles

El jefe del Sheriff del Condado de Riverside informo que Jake Haro ya no se encuentra bajo su custodia de ellos ya que fue transferido al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

Debido a este cambio y por seguridad ya no darán a conocer más información del caso.

Cabe recordar que en octubre pasado Jake Haro se declaró culpable de maltratar a su hijo Emmanuel de siete meses hasta provocarle la muerte y de hacer un falso testimonio al decirle a la policía que el niño había sido secuestrado.