Cena de Thanksgiving: residentes buscan celebrar con un presupuesto limitado

Juan Montesló

Coachella Valley, Calif. (KUNA) – En esta época de eventos y celebración es inevitable hablar de finanzas; las fiestas y cenas siempre representan un gasto, es por ello que el presupuesto es importante, salimos a preguntarle a la comunidad del Valle de Coachella, cómo se preparan para celebrar el día de acción de gracias.

Hipatia López, residente Desert Hot Springs nos compartió su percepción respecto a los costos del pavo:

“El pavo el año pasado costaba ciertas cantidades y ahorita está a lo doble regularmente y es un pavo mediano, entonces dices, ya no voy a poder comprar el pavo que el año pasado compraba. Ahora hay que comprar a lo mejor un poco más pequeño para seguir celebrando esta tradición tan grande. Yo estoy acostumbrada a celebrar Thanksgiving, a dar gracias”.

La producción nacional de pavo también muestra signos de contracción. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, por sus siglas en ingles, el país producirá alrededor de 4,8 mil millones de libras de pavo en 2025, lo que representa una disminución del 5% respecto a 2024.

Por su parte Blanca Ohanian, residente de Palm Desert externó su opinión al respecto:

“Mira, la alza sí ha sido un poco notable en lo básico, en lo básico. Pues las preparaciones de Thanksgiving, gracias a Dios, ya está llegando la gente al valle, pero yo no veo movimiento, yo veo que todo está muy despacio esta vez en celebración”.

Los residentes comentan que están siguiendo de cerca las ofertas de los próximos días, con la esperanza de encontrar mejores precios, ya que las tiendas compiten por captar clientes durante la temporada navideña, mientras tanto, muchos están ajustando sus presupuestos.

