Las autoridades vigilan las zonas de riesgo de deslizamiento de tierra por las lluvias de hoy y mañana

Lina Robles

Debido a las lluvias, las autoridades estarán vigilando de cerca las zonas con riesgo de deslizamientos de tierra, debido a que el terreno aún está mojado por la tormenta del fin de semana pasado.

Como sucedió en la Varner Road, cerca de la calle Date Palm en Cathedral City, donde se quedaron atascados una decena de vehículos con más de 30 personas que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos.

Una experta explicó que el riesgo de deslaves se debe a que el terreno en el Valle de Coachella es mayormente arena.